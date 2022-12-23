Захарова рассказала, что учитывают при создании концепции внешней политики
Москва, 23 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. При подготовке своего проекта концепции внешней политики Россия учитывает принятую в 2022 году стратегическую концепцию НАТО. Об этом 23 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, перед Россией стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы её развития. Поэтому в практике стратегического и внешнеполитического планирования используется широкий диапазон источников информации.
Она отметила, что изучаются зафиксированные в доктринальных документах подходы влиятельных стран и межгосударственных объединений, в том числе недружественных.
«К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году», — указала она.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая концепция внешней политики России не утверждена и находится на стадии доработок.