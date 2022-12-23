Москва, 23 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. При подготовке своего проекта концепции внешней политики Россия учитывает принятую в 2022 году стратегическую концепцию НАТО. Об этом 23 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По её словам, перед Россией стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы её развития. Поэтому в практике стратегического и внешнеполитического планирования используется широкий диапазон источников информации.

Она отметила, что изучаются зафиксированные в доктринальных документах подходы влиятельных стран и межгосударственных объединений, в том числе недружественных.

«К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году», — указала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая концепция внешней политики России не утверждена и находится на стадии доработок.