Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Украине не победить Россию, страну скоро ждёт небытие, считают читатели американской газеты The New York Times. Пользователи отреагировали на статью обозревателей о «тупиковых перспективах» Киева.

Иероним Босх. Ад (Фрагмент)

Военный конфликт на Украине длится почти год. Россия защищает освобождённые территории, и ВСУ будет гораздо труднее, как считают в правительстве США, вернуть их. Сценарий второго года конфликта будет характеризоваться патовой ситуацией, говорится в статье.

Некоторые читатели не согласились с версией о «тупиковой ситуации», по их мнению, для Киева всё гораздо хуже.

«О каком тупике вы говорите? Да Украине просто конец. Она не протянет ещё год», — пишет читатель с ником David.

По его мнению, экономика Украины будет полностью уничтожена за несколько месяцев, при этом Россия «почти не ощущает этого конфликта».

Пользователь FxQ добавил, что Украина навсегда разделилась по Днепру и конфликт лучше закончить до полного разрушения страны. Прокси-война за свержение России провалилась полностью и теперь, дестабилизировав Европу, грозит распадом ЕС и НАТО.

Читатель Pal раскритиковал президента США Джо Байдена за втягивание страны «в непроходимое болото с Украиной».

Пользователь Purity of подчеркнул, что пора перестать лгать об «украинской демократии», так как это коррумпированная денежная «чёрная яма», которой управляет «маньяк и вор».

Читайте также: Американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Байденом