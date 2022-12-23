Вашингтон, 23 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Нынешнее состояние диалога России и США можно сравнить с ледниковым периодом, заявил 23 декабря в интервью ТАСС посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Правящие круги США одержимы идеей закрепить за Россией образ «международного изгоя», отметил он.

Вашингтон никаким образом не демонстрирует желание «искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений», подчеркнул Антонов.

Вместе с тем к полному разрыву отношений власти США не стремятся, поскольку понимают, к чему это может привести, когда речь идет о двух ядерных державах, добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, Антонов также заявил, что риск прямого столкновения России и США по вине Вашингтона является высоким.