Мелитополь, 23 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской атомной электростанции практически прекратились, ситуация полностью контролируется, заявил 23 декабря временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Ralf1969 Запорожская АЭС

В данный момент на ЗАЭС на небольшую мощность работают два реактора, в основном на обеспечение теплом Энергодара.

«Обстрелы почти прекратились. Ну, скажем, ещё есть, но незначительная часть», — сказал врио губернатора в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в ходе визита в Москву глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС должна быть создана с единственной целью — предотвратить ядерную аварию.

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