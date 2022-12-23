Москва, 23 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Диалог Кремля и Вашингтона об обмене заключенными показал свою эффективность. Об этом 23 декабря заявил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Он напомнил, что между Россией и США работает канал общения по линии спецслужб для поиска решений по обмену заключенными.

«Этот диалог подтвердил в текущем году свою эффективность, дал положительный результат», — заявил дипломат, напомнив, что на родину были возвращены Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Антонов сообщил, что данная работа продолжается.

«Давайте вместе с вами дадим возможность работать нашим коллегам в тихой, спокойной атмосфере, без подталкивания их со стороны СМИ», — заявил он, добавив, что для России главным является положительный результат.

Читайте также: Обменянный на баскетболистку США Виктор Бут прилетел в Москву

Читайте также: Путин включил лётчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ