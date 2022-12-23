Антонов оценил результаты диалога с США об обмене заключенными
Посол РФ в США Антонов оценил результаты диалога с Вашингтоном об обмене заключенными
Москва, 23 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Диалог Кремля и Вашингтона об обмене заключенными показал свою эффективность. Об этом 23 декабря заявил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.
Он напомнил, что между Россией и США работает канал общения по линии спецслужб для поиска решений по обмену заключенными.
«Этот диалог подтвердил в текущем году свою эффективность, дал положительный результат», — заявил дипломат, напомнив, что на родину были возвращены Виктор Бут и Константин Ярошенко.
Антонов сообщил, что данная работа продолжается.
«Давайте вместе с вами дадим возможность работать нашим коллегам в тихой, спокойной атмосфере, без подталкивания их со стороны СМИ», — заявил он, добавив, что для России главным является положительный результат.
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