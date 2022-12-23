Новосибирск, 23 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Мировой судья в Новосибирской области освободил от уголовной ответственности экс-депутата Сергея Мамонтова, ранее сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, в связи с примирением сторон. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря 2022 года Мамонтов С. И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ», — рассказали агентству в управлении судебного департамента по области.

Напомним, что 30 октября 2020 года в городе Татарске Мамонтов переехал ребёнка на автомобиле и скрылся с места ДТП. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. В СК возбудили дело по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии»). В ходе предварительного следствия экс-депутат полностью признал свою вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мать сбитого шестилетнего мальчика согласилась взять 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

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