Вашингтон, 23 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Риск столкновения «между двумя великими державами», Россией и США, высок, заявил 23 декабря в интервью ТАСС посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1963. США На атомной бомбе

Россия добивается того, чтобы ее позиция была услышана, но в силу позиции американского истеблишмента это затруднительно, отметил дипломат.

В США есть политики, которые настроены относительно конструктивно, однако посылаемые ими сигналы «тонут в море русофобии», сказал Антонов.

США уже фактически напрямую участвуют в военном конфликте с Россией на стороне Киева, отправляют вооружение для ВСУ, и возникает ощущение, что Вашингтон «проверяет нас на прочность», добавил посол.