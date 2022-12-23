Москва, 23 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о втором этапе инвестиционных квот, сохранен «исторический принцип» для малых предприятий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Не все вопросы решены законом, и не все субъекты РФ довольны, так скажем», — оценила закон спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Правительство России получает право устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен лицу (группе лиц) по результатам аукционов.

Пользователи квот будут обязаны зарегистрироваться в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена инвестиционная квота добычи (вылова). Такие решение сохраняет налоговую базу для региональных бюджетов.

«Сохранен исторический принцип для малого и среднего бизнеса и по крабу, и по рыбе», — отметил сенатор Александр Двойных в ходе дискуссии.

Он также обратил внимание на то, что из-под действия норм выведены моллюски и иные беспозвоночные, что в общем объеме составляет около 30 тыс. тонн биоресурсов и является серьезной базой для малых и средних предприятий.

«Средства от крабовых аукционов будут преимущественно направляться на объекты инфраструктуры прибрежных регионов. Исключена отдельная норма по строительству комплексного объекта — рыбодобывающего завода и судна. Введен механизм лизинга при строительстве судов, что позволит получить более широкий инструмент финансовой поддержки рыбаков», — перечислил Двойных.