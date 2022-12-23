В «Ситимобил» подтвердили утечку паспортных данных водителей
Москва, 23 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В «Ситимобил» подтвердили факт утечки паспортных данных водителей, сообщает 23 декабря РИА Новости.
Emanuele
Такси
«Ведётся внутреннее расследование», — сообщили в компании.
Ранее в сети появилась информация с данными тысяч паспортов водителей «Ситимобил».
Как сообщало ИА REGNUM, с начала проведения специальной военной операции России на Украине число «утечек» персональных данных российских граждан в Сеть резко возросло. Роскомнадзор назвал цифру попавших в открытый доступ записей.
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