Москва, 23 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Центральный банк, скорее всего, начнет постепенно снижать ключевую ставку в феврале 2023 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Я допускаю, что на следующем заседании, оно состоится в феврале, Центральный банк, анализируя ситуацию, сможет даже начать снижать ключевую ставку. Конечно, постепенно это будет делаться. Таких резких снижений уже не будет, как в этом году, но допускаю в феврале 7,25%, потом в зависимости от ситуации 7%, ну и один из таких прогнозов, что 6,5% в следующем году — вполне реальная цифра по ключевой ставке», — сказал депутат.

По словам Аксакова, соответственно, проценты по кредитам тоже будут снижаться, и граждане опять будут брать более дешевые кредиты.

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2022 года Центробанк РФ решил в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.