Москва, 23 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про крыс-камикадзе, кладбищенскую елку, подготовку к встрече 2022 года и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Новогодняя ёлка

Центральный федеральный округ

В Москву накануне Нового года пришли циклоны и уже повторили рекорд, поставленный в 1941 году. Город засыпало 34-сантиметровым слоем снега. Деловитые москвичи стали предлагать услуги по откапыванию машин из сугробов. «Страновед» пишет, что цены разнятся от 3000 до 10 000 рублей.

Пока Санта-Клаус запрягает оленей, Дед Мороз прибыл в Белгород на БТР и открыл новогоднюю елку. По легенде, сани старика застряли в снегу, вертолет сломался, но на помощь пришли военные. Детям такой праздник на всю жизнь запомнится, считает «Белгородчина».

А вот в Иваново Дед Мороз и Снегурочка в этот раз не будут встречаться с жителями, вопреки обыкновению. Процессия сказочных персонажей проследует через город, не останавливаясь для общения с горожанами. Дед и его внучка проследуют от Центра культуры и отдыха по городу и обратно, затем откроют новогоднюю резиденцию. «Интересно, а что случилось?» — удивляется «Ивановская область: треш и политика».

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург засыпало снегом. Для его уборки используют все подручные материалы. Например, магазинные тележки. «Невские новости» сообщает, что на такой тележке мужчина на днях вывозил снег подальше от магазина, где работает.

В Калининграде установили новую красивую скамейку. Не прошло и дня, как ее попытались украсть трое молодых людей и одна девушка. Преступление не удалось. «Клопс» узнал, что уже через несколько метров скамейку бросили. Не мудрено: она весит полторы сотни килограммов.

Приволжский федеральный округ

Нижегородец решил оболгать ресторан «Вкусно — и точка». Он сообщил, что ему привезли вместо ролла пустой лаваш. Оказалось, это не совсем так. Именно лаваш он, по сути, и заказал, попросив убрать из ролла все ингредиенты, начиная с котлеты и заканчивая солью. «Мак ушел, а клоун остался», — иронизирует MDK_NN.

Mash Iptash рассказал о необычном преступлении, которое совершил 14-летний житель Бугульмы. Он по просьбе соседки отправился в ее дом сфотографировать разные вещи на продажу, а затем украл всё, до чего дотянулся: велосипед, ролики, микроволновку… На вырученные от продажи деньги он… накупил конфет. Суд дал ему год условно.

В Саратовской области, в поселке Юбилейный, новогодняя елка простояла всего два дня и упала на снег. «Кажется, елка хочет, чтобы ее забрали из Саратова обратно в лес», — шутит «Саратовщина».

Южный федеральный округ

Другая странная история с елкой случилась в Славянске-на-Кубани. Среди горожан пронесся слух, что на кладбище спиливают елку, которую собираются установить возле местного роддома. Новость переполошила граждан, как оказалось, совершенно напрасно. «Славянск-на-Кубани» узнал, что кладбищенскую елку спилили ради безопасности: она была в «аварийном состоянии». Ставить ее куда-либо и украшать никто не планировал.

На площади в Волгограде появились очень экстравагантные «новогодние» цифры. Их всего три — 202. «Можно предположить, что инсталляцию недоделали, а в таком виде она смотрится эпично», — считает «Сталингумрак». Так и вышло, примерно через неделю к арт-объекту добавили цифру 3.

Северо-Кавказский федеральный округ

Во Владикавказе футбольный болельщик во время финала чемпионата мира разбил огромный телевизор в кафе подушкой. «Новости Владикавказа» пишет, что горячий поклонник футбола уже пообещал возместить весь причиненный ущерб.

Дагестан может стать главным центром производства черной икры, здесь уже запустили завод мощностью до 14 тонн игры в год! Ранее республика отправляла всю икру на переработку в другие регионы. «Время вновь открывать кавказскую эпоху осетровых и возвращать лидерство по добыче «черного золота» Каспия», — пишут «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

«Екатеринбург с огоньком» поделился интересной статистикой. Оказалось, в Свердловской области растет спрос на донорскую сперму. В уходящем году ею воспользовались 140 женщин. Причем в качестве доноров дамы предпочитают мужчин высоких, голубоглазых и с высшим образованием. Поэтому региональные врачи стали записывать в доноры только мужчин с «вышкой», раз для женщин настолько важен интеллект будущего отца.

Сибирский федеральный округ

Волгоград стал не единственным городом, удивившим путаницей с новогодней датой. В Барнауле возле елки установили прошлогодние плакаты. Горожане шутят, что 2022 года с них уже хватит. «Мы его уже видели, нам не понравилось, давайте следующий», — цитирует одно из мнений Tolknews. Кто-то назвал 2020 «годом сурка». В прошлом году также сначала поставили старые плакаты и только перед самым праздником их заменили.

В Иркутске живет самая умная собака России. Такой титул она получила благодаря конкурсу среди служебных собак, на который заявились претенденты из многих регионов. Победитель — овчарка, умеющая искать людей по запаху в городских условиях. Она сильно помогает МВД в раскрытии преступлений, передают «Приангарские думы».

Дальневосточный федеральный округ

Дальний Восток принес ещё пару любопытных новостей из мира животных. В Магадане кошка поймала двух крыс, которые перед кончиной успели перегрызть электрический провод. В результате — замыкание и пожар, в котором едва не погибли люди. «Готовая идея для блокбастера. Не благодарите», — комментирует «Смотровая вышка».

А в Якутии собака спасла жизнь хозяину, приведя к нему спасателей. «Мир глазами якутян» передает, что запряженную в нарты собаку случайно заметили на берегу реки Колымы. Спасатели прибыли на место и по следам вышли к рыбаку, который пострадал от инсульта.

Последняя новость — про елку и многодетную мать из Хабаровска. Она решила срубить для семьи елку в заповеднике. «Тридевятое царство» пишет, что даму быстро задержали лесники. В их практике она оказалась первой дамой. Женщина была уверена, что если при ней нет топора, то и обвинение ей предъявить нельзя. Она ошибалась. Штраф за срубленное дерево получится солидным — пять тысяч рублей, причем елку оставить нельзя.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 30 декабря.