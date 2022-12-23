Нью-Дели, 23 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Индийская аэрокосмическая, оборонная, военная инженерно-строительная и технологическая компания Tata Advanced Systems (TASL) планирует расширить производства вооружений. Об этом сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Речь идет о разработке беспилотников, артиллерийских орудий и боевых машин. Индия является одним из крупнейших импортеров вооружения в мире. Однако в последние годы страна стремится сократить свою зависимость.

В настоящее время TASL поставляет ВС Индии бронетранспортеры TATA Kestrel. В текущем году вместе с Airbus компания выиграла контракт на производство самолётов С-295.

В 2021 году Индия заняла третье место в мире по расходам на оборону, которые составили $76,6 млрд. Отметим, что 64% из них было направлено на закупку оружия индийского производства.