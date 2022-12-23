Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Метро Петербурга днем 23 декабря продолжает испытывать серьезные проблемы в результате сбоя светофорного регулирования, случившегося на второй (синей) линии. Из-за срочных восстановительных работ движение на этой линии пришлось дважды останавливать, а в настоящее время поезда ходят по ней медленнее и реже в обоих направлениях.

Дарья Драй ИА REGNUM Час пик в метро Петербурга

«Движение по Линии 2 осуществляется от станции «Купчино» до станции «Парнас» с увеличенным интервалом, от «Парнаса» до «Купчино» с увеличенным интервалом и увеличенным временем хода», — сообщили в 13:15 мск в пресс-службе подземки.

Однако уже 13:23 там уточнили, что неисправность устранена, и интервал движения поездов постепенно восстанавливается.

Напомним, движение частично останавливалось в районе проведения работ по устранению неисправности на центральном участке синей линии в 11:02, а затем в 13:00, что вызвало большое скопление пассажиров на платформах станций.

В метрополитене приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.