Москва, 23 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Повышенный спрос на наличные наблюдается по традиции перед новогодними праздниками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Депутат пояснил, что на фоне инфляции более 12%, которая давит на ключевую ставку Центробанка РФ, кредитные организации следом за регулятором не могут очень существенно снизить процентные ставки.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы ключевая ставка в следующем году снизилась. Пока всплеск спроса на деньги перед Новым годом, он всегда наблюдается. Люди покупают подарки, товары, едут куда-то в отпуск, снимают деньги со счетов, и, естественно, банки в таких условиях не могут снижать проценты по вкладам, и, естественно, повышенный спрос наблюдается каждый год», — сказал Аксаков.

Он добавил, что в 2022 году «в условиях такой неполной стабильности этот всплеск больше».

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2022 года Центробанк РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Регулятор заявил, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.