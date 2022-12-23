Москва, 23 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Кремле пока нет позиции по вопросу о частичном списании долгов регионов, заявил журналистам 23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

Ранее комиссия Госсовета по экономике предложила рассмотреть вопрос о списании долгов субъектов Федерации в размере затрат, понесенных ими на обеспечение проведения мобилизации и на поддержку регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Прежде чем по этому вопросу может быть принято решение, необходима «скрупулезная проработка» по линии министерства финансов, сказал Песков.