Москва, 23 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В вопросе о демилитаризации киевского режима в рамках специальной военной операции есть «существенное продвижение», заявил журналистам 23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, президент России заявил, что одной из целей является демилитаризация режима, который ведет войну против Донбасса.

21 декабря, выступая на заседании коллегии Минобороны, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что все поставленные в рамках военной спецоперации задачи будут выполнены.

Начало СВО было вынужденной и необходимой мерой, Россия постарается как можно скорее закончить войну, начатую Киевом в 2014 году, сказал президент журналистам 22 декабря.