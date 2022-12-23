Москва, 23 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Американская политика носит провокационный и колониальный характер. Об этом 23 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

На просьбу прокомментировать рождественское обращение президента США Джо Байдена Песков отметил, что это является внутренним делом США и касается отношений главы Белого дома и американцев.

«А то, что политика США явно во многом носит провокационный и колониальный характер, — это очевидно», — добавил он.

Ранее Байден выступил с рождественским посланием, в котором заявил, что политика США стала злой, подлой и пристрастной.