Песков заявил о провокационном и колониальном характере политики США
Москва, 23 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Американская политика носит провокационный и колониальный характер. Об этом 23 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авианосец США
На просьбу прокомментировать рождественское обращение президента США Джо Байдена Песков отметил, что это является внутренним делом США и касается отношений главы Белого дома и американцев.
«А то, что политика США явно во многом носит провокационный и колониальный характер, — это очевидно», — добавил он.
Ранее Байден выступил с рождественским посланием, в котором заявил, что политика США стала злой, подлой и пристрастной.