Москва, 23 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Происходит существенное продвижение к достижению одной из целей специальной военной операции России на Украине, сообщил 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он прокомментировал слова президента о том, что украинский военный потенциал почти иссяк.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — сказал Песков.