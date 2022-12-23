Москва, 23 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Ограничения для Газпрома на покупку газа у совместных предприятий с европейскими структурами не являются ответом на введение потолка цен на газ, заявил 23 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«Нет, это решение, которое не связано с нововведением вот этим европейским (потолка цен на газ). Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин ограничил покупку Газпромом газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

Ранее власти ЕС согласовали установление так называемого потолка цен на газ вслед за аналогичными решениями в отношении поставок нефти.

Президент России Владимир Путин 22 декабря заявил, что России эти решения, объясняющиеся «привычкой Запада грабить другие страны», не наносят никакого ущерба.