В Кремле назвали ограничения для Газпрома ответом недружественным странам
Москва, 23 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Ограничения для Газпрома на покупку газа у совместных предприятий с европейскими структурами не являются ответом на введение потолка цен на газ, заявил 23 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин ограничил покупку Газпромом газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.
Ранее власти ЕС согласовали установление так называемого потолка цен на газ вслед за аналогичными решениями в отношении поставок нефти.
Президент России Владимир Путин 22 декабря заявил, что России эти решения, объясняющиеся «привычкой Запада грабить другие страны», не наносят никакого ущерба.