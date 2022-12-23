Мелитополь, 23 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Два человека получили ранения при взрыве автомобиля в центре города Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил 23 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Телеграм-канал «Администрация города Мелитополя», t. me/melitopoladmin Сгоревший автомобиль на проспекте Хмельницкого в Мелитополе

«В результате взрыва автомобиля «Рено-Дастер» в центре Мелитополя ранены два человека», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

На снимках, опубликованных администрацией города, виден полностью сгоревший автомобиль. Взрыв произошёл на проспекте Богдана Хмельницкого возле парковки Центрального парка имени Горького.