Москва, 23 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 декабря в Туле проведет совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса страны, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Celest. АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

Будет рассматриваться вопрос об обеспечении потребностей военной спецоперации. Также президент посетит КБ приборостроения и ознакомится с продукцией ОПК.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что армия получает и будет получать от страны всё, что ей требуется для выполнения своих задач.

Все цели, поставленные в рамках специальной военной операции, будут достигнуты, отметил также президент.