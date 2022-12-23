Москва, 23 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. По вине находящихся в Чувашии майнеров сломался холодильник главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП). Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом депутат заявил на пресс-конференции в Москве.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

По словам Аксакова, при решении вопроса о местах размещения майнинговых контор важно учитывать, наблюдается ли в регионах профицит или дефицит электроэнергии.

«Этот вопрос должен быть отрегулирован. Я могу сказать сам, что я жертва этого майнинга. Я депутат от Чувашии. Поскольку я там не всегда бываю, я как-то вернулся, приехал туда для встречи с избирателями, а у меня протекший холодильник, все сломалось, поскольку была перегрузка электрической системы, и вот майнеры свое темное дело сделали», — сказал парламентарий.

Ранее Аксаков заявил, что рассмотрение Госдумой законопроекта о майнинге было приостановлено из-за критики неких организаций.