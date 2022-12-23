Петрозаводск, 23 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Карелии скончался ребенок, которого два года назад жестоко избил отец. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что при поступлении мальчика в больницу имени И. Н. Григовича понимали, что «нет никаких надежд», отметив, что медики сделали всё возможное и невозможное, чтобы продлить ребенку жизнь.

«Несмотря на то, что он находился в вегетативном состоянии, он был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ», — написал Охлопков.

Министр напомнил, что вся Карелия следила за судьбой мальчика. Он также принес свои соболезнования всем, кого тронула эта история.

Преступление произошло в конце сентября 2020 года в Петрозаводске. Пьяный отец жестоко избил четырехмесячного мальчика, пока матери малыша не было дома.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также сообщил в своем телеграм-канале, что врачи боролись за жизнь мальчика, добавив, что «чуда не случилось», «травмы оказались слишком серьезными». По его словам, ранее суд приговорил отца ребенка к шести годам колонии.