Москва, 23 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о такси и агрегаторах такси, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Закон устанавливает требования к перевозчикам такси, легковому такси и водителям.

Устанавливается, что не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления.

Прописывается, что не допускаются к работе водители, у которых имеются три и более неоплаченных штрафа. При этом им дается 60 дней на погашение штрафов.

Ряд норм касается работы самозанятых в такси. Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП. Однако от них потребуется дополнительная страховка.

Инициатива также обязывает службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.

Закон вводит три реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

В ходе дискуссии речь шла о поправке об использовании в такси автомобилей отечественного производства.