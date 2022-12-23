Москва, 23 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Страны ЕС постоянно просят Россию об увеличение объема поставок газа по действующим маршрутам, рассказал 23 декабря в эфире «России 24» вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

При этом, учитывая политизацию подхода к вопросу об энергоносителях со стороны ЕС, Россия прорабатывает варианты диверсификации своих поставок, прежде всего в Азию, добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, власти ЕС согласовали установление так называемого потолка цен на газ вслед за аналогичными решениями в отношении поставок нефти.

Президент России Владимир Путин 22 декабря заявил, что России эти решения, объясняющиеся «привычкой Запада грабить другие страны», не наносят никакого ущерба.