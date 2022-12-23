Шойгу: гособоронзаказ концерна «Калашников» будет значительно увеличен
В Ижевске Шойгу продемонстрировали новую продукцию концерна «Калашников»
Ижевск, 23 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ижевске на предприятиях концерна «Калашников» министру обороны России Сергею Шойгу продемонстрировали новейшие модели оружия.
Генеральный директор концерна Владимир Лепин доложил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году в полном объёме. Шойгу ответил, что в 2023 году гособоронзаказ будет значительно увеличен.
Министру обороны продемонстрировали новейшие модели снайперских винтовок и автоматов, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые выпускаются на предприятии.
Затем Шойгу показали технологический процесс производства, включая линию конечной сборки стрелкового оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, накануне он проинспектировал работу подразделений в зоне военной спецоперации.
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