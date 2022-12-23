Москва, 23 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ в полном объёме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2047 годах. Об этом 23 декабря сообщается в telegram-канале ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ получены платёжным агентом по еврооблигациям», — говорится в сообщении.

Платёжным агентом выступает НКО АО «Национальный расчётный депозитарий». Сумма выплат составила 16,9 млрд рублей ($234,8 млн).

Отмечается, что выплаты произведены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня 2022 года «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

Читайте также: Главе Минфина предложили выпустить ОФЗ в поддержку спецоперации