Москва, 23 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Москва не знает о якобы имеющемся у Киеве «мирном плане», сообщил журналистам 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

По его словам, сказанным в ходе брифинга, в Кремле ничего не известно об этой инициативе. Всё, что ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский по теме урегулирования, не учитывало реалии, отметил Песков.

«Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, мирном плане, но всё, что до сих пор говорил Зеленский, говорилось без учета реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — прокомментировал Песков информацию американских СМИ о том, что президент Украины якобы готовит «мирный план».