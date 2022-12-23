Мелитополь, 23 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Громкий взрыв в центре запорожского Мелитополя произошёл в результате возгорания автомобиля, сообщает администрация города 23 декабря в телеграм-канале.

Телеграм-канал «Администрация города Мелитополя», t. me/melitopoladmin Сгоревший автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе

ЧП случилось на проспекте Богдана Хмельницкого возле центрального парка имени Горького. На месте работают пожарные службы, сведения о пострадавших уточняются.

На кадрах, опубликованных администрацией, виден полностью сгоревший автомобиль «Рено».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Мелитополя «был взорван автомобиль».