Москва, 23 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба РФ, за последние сутки Санкт-Петербург оказался на непочётном первом месте среди регионов России по количеству госпитализаций пациентов с подтвержденным COVID-19, а также по числу смертей среди ранее заболевших ковидом. Лишь по новым случаям заболевания на первом месте в России вновь оказалась Москва.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

За минувшие сутки, по данным оперштаба, в стране выявили 7409 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 1698 пришлось на Москву, 1068 — на Петербург, на третьем месте Свердловская область (316 случаев).

По числу госпитализированных за сутки первую строчку занимает Петербург (198 пациентов), на втором месте Москва (126), на третьем — Красноярский край (55). В целом в РФ за сутки с ковидным диагнозом в больницах оказалось 1192 человека.

По числу умерших за последние 24 часа также «лидирует» Петербург — 16 человек скончались в городе от последствий COVID-19, в Москве — 15 человек. Всего в России за сутки от ковида умерли 57 человек.

Напомним, ранее в Петербурге наметилась тенденция к снижению заболеваемости, однако новые данные её не подтверждают — заболеваемость вновь пошла в рост (+62 случая за сутки).