Москва, 23 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Рассмотрение законопроекта о майнинге криптовалют приостановлено в Госдуме из-за критики со стороны определенных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

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Ранее сообщалось, что внесенным в Госдуму группой парламентариев законопроектом устанавливается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять Росфинмониторинг.

«Я не буду называть организации, которые, скажем так, притормозили движение законопроекта. При этом, по мысли критиков законопроекта, он мог создать каналы вывода средств из нашей страны. Якобы это будет делаться для покупки криптовалюты, а на самом деле главная задача будет вывод капитала из нашей страны», — сказал депутат.

По его словам, этот риск, возможно, существует.

«Я встречаюсь с этими критиками законопроекта и говорю о том, что давайте вместе доработаем. Я надеюсь, что в январе мы этот процесс запустим принятия в первом чтении, если мне удастся убедить критиков законопроекта в том, что мы обязательно учтем их мнение при доработке законопроекта во втором чтении», — пояснил Аксаков.

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