Москва, 23 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Оборот торговли в России, осуществляемой через интернет, к 2028 году может составить порядка 15 трлн рублей. Об этом сообщил глава ассоциации предприятий интернет-торговли Артем Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Он предположил, что объем интернет-торговли в России в течение ближайших пяти лет может увеличиться в три раза.

Соколов уточнил, что к концу текущего года объем интернет-торговли в стране ожидается в размере порядка 5,17 трлн рублей.

«К 2028 году, с учетом отсутствия еще более драматических макроэкономических и геополитических изменений, мы можем ожидать оборот в 15 трлн рублей», — предположил глава ассоциации, добавив, что доля от розничных продаж будет значительно выше сегодняшних 11,2% (по результатам девяти месяцев 2022 года). Его слова приводит ТАСС.

Соколов напомнил, что в настоящее время все возможности интернет-торговли реализованы по большей части в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в Китае больше 30% ритейла приходится на онлайн-канал.