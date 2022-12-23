Москва, 23 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия будет стремиться перенаправлять газ на новые рынки, несмотря на постоянные просьбы европейских стран увеличить поставки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

«Европейский рынок для нас тоже актуален, и мы обеспечиваем сейчас туда поставки. Есть спрос на наш газ, нас постоянно просят европейские коллеги увеличить объёмы по той инфраструктуре, которая сегодня задействована», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

При общем настрое политиков снизить зависимость от поставок из России данный объём будет перераспределён на другие рынки. Российский газ востребован, его запасов достаточно, пояснил Новак.

По словам вице-премьера, диверсификация поставок будет осуществляться за счёт сжиженного природного газа, а также трубопроводных поставок в Китай. Для России азиатское направление становится одним из ключевых, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак отметил, что Nord Stream и Nord Stream 2 не допускают к расследованию диверсии. Компания занимается анализом полученных данных.

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