Цена газа в Европе опустилась ниже $935 за 1 тыс. куб. метров
Лондон, 23 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе теряют уже более 7%, опустившись ниже $935 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
Так, январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги вблизи уровня $960 за тысячу кубометров (–4,9%).
В течение торгов падение ускорилось до 7,5% — до $932.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз официально 22 декабря установил потолок цен на газ на уровне 180 евро за Мвт·ч (почти 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. метров).
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