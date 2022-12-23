Лондон, 23 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе теряют уже более 7%, опустившись ниже $935 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги вблизи уровня $960 за тысячу кубометров (–4,9%).

В течение торгов падение ускорилось до 7,5% — до $932.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз официально 22 декабря установил потолок цен на газ на уровне 180 евро за Мвт·ч (почти 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. метров).

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