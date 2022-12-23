Москва, 23 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который определяет детали использования цифрового рубля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«В ближайшее время, допускаю, что даже сегодня будет внесен законопроект, который определяет принципы регулирования, использования цифрового рубля. Ну и, соответственно, в первом квартале следующего года мы рассчитываем полностью создать правовую основу для того, чтобы цифровой рубль как третья форма нашей национальной валюты… Он будет эмитироваться Центральным банком, и его оборот будет контролироваться Центральным банком», — сказал Аксаков.

По его словам, с появлением цифрового рубля в обороте многие компании, выпускающие в том числе цифровые финансовые активы, смогут получать цифровой рубль взамен, и им не нужны будут бумажные и безналичные деньги в банках.

Читайте также: Набиуллина: затраты на эквайринг можно удешевить через цифровой рубль