Москва, 23 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Решение властей ЕС о введении потолка цен на газ вслед за аналогичным решением в отношении нефти является дважды «дурацким», написал 23 декабря в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Решение продиктовано не экономической логикой, а «зоологической ненавистью к России» и является волюнтаристской нерыночной мерой, к тому же принятой с огромным количеством оговорок, которые де-факто лишают её смысла, отметил Медведев.

Вместе с тем цена закрепляется на очень высоком уровне, который участники еще недавно «не могли представить себе даже в самом счастливом или страшном сне», а значит, обнищание рядовых европейцев будет нарастать, добавил зампред Совета безопасности.

22 декабря, комментируя решение ЕС о потолке цен на энергоносители, президент России Владимир Путин отметил, что оно объясняется привычкой Запада «грабить другие страны». Мера не нанесёт России никакого ущерба, поскольку закрепляется нынешний уровень цен, добавил президент.