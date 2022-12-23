Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчета ЗРПК «Панцирь»
Москва, 23 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Видео было опубликовано 23 декабря в телеграм-канале ведомства.
Mil.ru
Комплекс «Панцирь-С»
«Машина предназначена для уничтожения воздушных целей противника, а также может отрабатывать по наземным целям», — рассказывает командир расчета ЗРПК «Панцирь» с позывным Гром, подчеркнув, что «небо у нас на замке».
В министерстве сообщили, что системы зенитного ракетно-пушечного комплекса позволяют уничтожать любые цели в небе: от бытовых дронов до крылатых и баллистических ракет, вертолётов, самолётов и снарядов РСЗО, добавив, что российские подразделения противовоздушной обороны несут боевое дежурство круглосуточно.