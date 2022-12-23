Тверь, 23 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло в Тверской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области ДТП с автомобилем скорой помощи

По информации пресс-службы, около населенного пункта Никулино Калининского района столкнулись два грузовых автотранспортных средства, одна легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи.

По информации некоторых СМИ, в этом ДТП получил несовместимые с жизнью травмы один человек, пострадали четыре человека.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.