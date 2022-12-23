Москва, 23 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Российские банки не испытывают каких-либо финансовых проблем из-за введенного механизма кредитных каникул для участников специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По его словам, на оформление кредитных каникул в банки поступили уже десятки тысяч заявок.

«Довольно много, но при этом наш диалог с банками говорит о том, что они не испытывают особых проблем с тем, чтобы эти каникулы создали финансовые вопросы, финансовые проблемы у этих организаций», — сказал Аксаков.

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