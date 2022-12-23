Москва, 23 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американских систем Patriot. Об этом пишет офицер армии США в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он прокомментировал планы поставок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot украинской армии. По словам офицера, ВСУ понадобятся месяцы для обучения работе с системой.

Другой проблемой он видит риски конфликта США и Китая, в котором американцам может не хватить вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал ЗРК Patriot устаревшими системами, которые уступают по характеристикам С-300.