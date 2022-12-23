Вейделевский район, Белгородская область, 23 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Глава приграничного района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул свой пост, заявил 23 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

«Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности», — уточнил губернатор.

По его словам, совет депутатов на заседании 23 декабря рассмотрел заявление Тарасенко об уходе.

В районе проходят следственные мероприятия, заключил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, до 5 января 2023 года на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности.