Москва, 23 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Расследование взрывов на ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» продолжается. Об этом 23 декабря сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканала «Россия-24».

Kremlin.ru Александр Новак

По его словам, новостей нет, поскольку расследование ещё не закончено. Новак отметил, что Nord Stream и Nord Stream 2 не допускают к расследованию диверсии, добавив, что компания занимается анализом полученных данных.

«Были проведены соответствующие исследования, сейчас компания занимается анализом. То есть рано пока сейчас делать какие-либо выводы последствий, причин террористического диверсионного акта», — сказал вице-премьер.