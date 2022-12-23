Япония заявила протест Северной Корее после ракетного испытания
Токио, 23 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Власти Японии заявили протест Северной Корее после ракетных испытаний, сообщил 23 декабря заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.
Министр отметил, что в 10:31 мск Пхеньян провел пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты, дальность полета которой составила 300 км с максимальной высотой в 50 км.
Напомним, ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Морские суда призвали не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Отметим, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, политический деятель Ким Ё Чжон ранее заявляла, что КНДР способна запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на большое расстояние.