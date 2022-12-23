Токио, 23 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Власти Японии заявили протест Северной Корее после ракетных испытаний, сообщил 23 декабря заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила (пуски)», — сказал он.

Министр отметил, что в 10:31 мск Пхеньян провел пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты, дальность полета которой составила 300 км с максимальной высотой в 50 км.

Напомним, ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Морские суда призвали не приближаться к объекту в случае его падения в воду.

Отметим, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, политический деятель Ким Ё Чжон ранее заявляла, что КНДР способна запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на большое расстояние.