Москва, 23 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Министерство юстиции проконтролировать получение мобилизованными положенных им по закону бесплатных нотариальных услуг, а сенаторов — провести ревизию в своих регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Квентин Массейс. Нотариус. 1510-1520

«Участники специальной военной операции, мобилизованные, наши военнослужащие получили определенную льготу, по бизнесу, по оказанию бесплатных доступных нотариальных услуг. Вы следите, как выполняется это решение?» — обратилась Матвиенко к президенту Федеральной нотариальной палаты Константину Корсику.

Корсик в ходе дискуссии заверил, что палата ведет мониторинг оказания бесплатных нотариальных услуг для мобилизованных и семей участников специальной военной операции.

«В том числе для нотариусов мы такое решение приняли, происходит у нас еженедельный мониторинг, все мобилизованные обслуживаются бесплатно всеми нотариусами, мы выезжали в пункты мобилизации, в том числе сейчас это продолжается. Мы занимаемся этим вопросом», — сказал Корсик.

С таким ответом Матвиенко не согласилась.

«В Совфеде надо говорить правду и только правду. Ваше слово — «Все получили». Позвольте вам не поверить. Это неправильный ответ, это общий ответ. У вас на контроле в каждом субъекте вы должны еженедельно собирать (данные): кому отказали, кому не выполнили обязательства и так далее. Даже при абсолютно идеалистической картине я не поверю, что все получили (услугу) бесплатно и вовремя. Поэтому таких заявлений общих в Палате регионов делать не принято. И я попрошу Минюст обратить на это внимание, вы тоже должны контролировать, как выполняются эти решения, специальные законы, льготы, остальное касаемо мобилизованных. У вас должен быть ежедневный учет и контроль, чтобы ни один тот, кто, рискуя жизнью, защищает Отечество, не был унижен, не был оскорблен и не был лишен этого права», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда также дала поручение сенаторам — в рамках работы в своих регионах провести ревизию о реализации льготы о бесплатных нотариальных услугах для мобилизованных.

«В рамках региональной недели поинтересуйтесь, как получают семьи мобилизованных, мобилизованные бесплатные нотариальные услуги, и в январе обменяемся по возвращении… Если мы найдем хоть 10 или 15 тех, кому отказали или не сделали, мы вас пригласим», — обратилась она к главе Федеральной нотариальной палаты.

Только за период с 12 по 22 октября 2022 года нотариусами было совершено более 51 тыс. льготных нотариальных действий для мобилизованных, из них 89% составляют доверенности, 8% — различные волеизъявления, 3% — завещания. Всего же с 27 сентября по запросу призывников было совершено более 140 тыс. льготных нотариальных действий без взимания платы за услуги правового и технического характера, а общая сумма предоставленных льгот превысила 205 млн рублей, отмечали ранее в Федеральной нотариальной палате.

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