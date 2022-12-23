Минюст проконтролирует получение военными бесплатных услуг нотариусов
Матвиенко потребовала от Минюста контроля за получением мобилизованными бесплатных услуг нотариусов
Москва, 23 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Министерство юстиции проконтролировать получение мобилизованными положенных им по закону бесплатных нотариальных услуг, а сенаторов — провести ревизию в своих регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
«Участники специальной военной операции, мобилизованные, наши военнослужащие получили определенную льготу, по бизнесу, по оказанию бесплатных доступных нотариальных услуг. Вы следите, как выполняется это решение?» — обратилась Матвиенко к президенту Федеральной нотариальной палаты Константину Корсику.
Корсик в ходе дискуссии заверил, что палата ведет мониторинг оказания бесплатных нотариальных услуг для мобилизованных и семей участников специальной военной операции.
«В том числе для нотариусов мы такое решение приняли, происходит у нас еженедельный мониторинг, все мобилизованные обслуживаются бесплатно всеми нотариусами, мы выезжали в пункты мобилизации, в том числе сейчас это продолжается. Мы занимаемся этим вопросом», — сказал Корсик.
С таким ответом Матвиенко не согласилась.
«В Совфеде надо говорить правду и только правду. Ваше слово — «Все получили». Позвольте вам не поверить. Это неправильный ответ, это общий ответ. У вас на контроле в каждом субъекте вы должны еженедельно собирать (данные): кому отказали, кому не выполнили обязательства и так далее. Даже при абсолютно идеалистической картине я не поверю, что все получили (услугу) бесплатно и вовремя. Поэтому таких заявлений общих в Палате регионов делать не принято. И я попрошу Минюст обратить на это внимание, вы тоже должны контролировать, как выполняются эти решения, специальные законы, льготы, остальное касаемо мобилизованных. У вас должен быть ежедневный учет и контроль, чтобы ни один тот, кто, рискуя жизнью, защищает Отечество, не был унижен, не был оскорблен и не был лишен этого права», — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда также дала поручение сенаторам — в рамках работы в своих регионах провести ревизию о реализации льготы о бесплатных нотариальных услугах для мобилизованных.
«В рамках региональной недели поинтересуйтесь, как получают семьи мобилизованных, мобилизованные бесплатные нотариальные услуги, и в январе обменяемся по возвращении… Если мы найдем хоть 10 или 15 тех, кому отказали или не сделали, мы вас пригласим», — обратилась она к главе Федеральной нотариальной палаты.
Только за период с 12 по 22 октября 2022 года нотариусами было совершено более 51 тыс. льготных нотариальных действий для мобилизованных, из них 89% составляют доверенности, 8% — различные волеизъявления, 3% — завещания. Всего же с 27 сентября по запросу призывников было совершено более 140 тыс. льготных нотариальных действий без взимания платы за услуги правового и технического характера, а общая сумма предоставленных льгот превысила 205 млн рублей, отмечали ранее в Федеральной нотариальной палате.
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