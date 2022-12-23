Москва, 23 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Услуги нотариусов недоступны для многих граждан из-за их завышенной стоимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Ходит расхожее мнение, что Федеральная нотариальная палата у нас такая закрытая корпоративная структура, которая вне контроля всех и вся. Может быть, более закрытая, даже чем какие-то секретные службы. А этого не должно быть. Не должно быть государства в государстве. Поскольку вы оказываете государственные услуги, то все должно быть под контролем государства, потому что вы делаете это от имени государства, и когда к нам начали поступать граждане [сигналы от граждан — прим. ред.], что вроде вот такая услуга стоит две тысячи, а потом, когда они приходят оформлять, там добавляется это, это и выливается в большие суммы… Это делает недоступным нотариальную помощь для многих граждан», — сказала она.

Матвиенко отметила, что труд нотариуса очень важен, но должен оплачиваться по трудозатратам, с учетом всех факторов.

«Вот такие завышенные расценки за нотариальные услуги — это неправильно, это несправедливо, и здесь Министерство юстиции тоже не контролировало никак эту ситуацию, поэтому мы инициировали такой законопроект. Я рада, что сегодня он вышел на рассмотрение палаты с тем, чтобы это все было под контролем, и мы будем очень внимательно следить, Андрей Викторович, следить за тем нормативным актом, который будет вами принят по регулированию стоимости оказания нотариальных услуг», — добавила спикер Совфеда.

Также, считает Матвиенко, конкурсы на замещение должностей нотариусов должны быть прозрачными, а само ведомство — открытым для общества.