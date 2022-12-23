Москва, 23 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent в 2023 году может составить от $70 до $100 за баррель. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, сейчас цена на нефть отражает реальную ситуацию на рынке, существует волатильность между $70 и $100.

«Я думаю, что в пределах этого диапазона, скорее всего, и будут цены колебаться в следующем году», — сказал Новак.

По его словам, возможны какие-то всплески ввиду локальных дефицитов на отдельных рынках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак заявил, что добыча нефти в России ведётся стабильно.