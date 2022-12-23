Саратов, 23 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Неизвестные устроили поджог военкомата в Саратовской области. Об этом 23 декабря сообщает Baza.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Согласно опубликованным данным, пожар произошел вечером 22 декабря в селе Ивантеевка Саратовской области. Сотрудникам МЧС удалось его оперативно потушить. В результате ЧП выгорел кабинет дежурного. На месте возгорания представители правоохранительных органов нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и масла. Полиция начала поиски поджигателей.

Саратовское информационное агентство «Взгляд-инфо», ссылаясь на источники в региональном МЧС, уточняет, что сигнал о пожаре поступил в 22:20 и уже через три минуты на место прибыли спецмашины для тушения огня, горел пол на площади пяти квадратных метров.