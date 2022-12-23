Москва, 23 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Главам регионов необходимо изучать и внедрять положительный опыт других субъектов Российской Федерации для привлечения инвестиций, а не сидеть в ожидании дотаций из федерального бюджета. Об этом 23 декабря заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Министр отметил, что главы некоторых регионов реально занимаются экономикой, они ездят по России, выезжают в зарубежные страны и привлекают инвестиции.

«А другие сидят просто и ждут сверху дотаций», — отметил он, предложив губернаторам перенимать опыт у регионов, которые идут вперед.

Министр уточнил, что нужно изучать положительный опыт и внедрять его, а не стремиться жить на дотации.

Силуанов добавил, что руководству субъектов Российской Федерации необходимо сделать так, чтобы регион был инвестиционно-привлекательным.

«А не просто давайте что-нибудь там просто откусим от Федерации, и, значит, всем станет хорошо. Так не будет хорошо. Не будет. Потому что это не системное решение задач», — подчеркнул министр.