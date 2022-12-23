Новак допустил снижение добычи нефти в ответ на введение потолка цен
Москва, 23 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Россия может пойти на снижение добычи нефти, но не будет руководствоваться политикой потолка цен. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«В текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, чем руководствоваться политикой продажи относительно потолка цен», — сказал Новак.
По его словам, сегодня потолок цен может находиться на уровне $60, а завтра он может быть любым.
Он добавил, что для России неприемлемо попадать в зависимость от решений недружественных стран. При этом Москва будет стремиться находить с контрагентами взаимоприемлемые подходы.