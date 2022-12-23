Москва, 23 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Россия может пойти на снижение добычи нефти, но не будет руководствоваться политикой потолка цен. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, чем руководствоваться политикой продажи относительно потолка цен», — сказал Новак.

По его словам, сегодня потолок цен может находиться на уровне $60, а завтра он может быть любым.

Он добавил, что для России неприемлемо попадать в зависимость от решений недружественных стран. При этом Москва будет стремиться находить с контрагентами взаимоприемлемые подходы.