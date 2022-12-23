Москва, 23 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел 23 декабря заседание оперативного штаба Минздрава, посвященное подготовке медслужб к работе в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственная дума России Михаил Мурашко

Во встрече также приняли участие руководители органов управления здравоохранения регионов. Мурашко призвал усилить работу всей системы здравоохранения, подчеркнув, что «граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь». Он поручил усилить контроль за работой медицинских служб, укомплектованностью выездных бригад, а также взять на контроль обеспеченность медицинских учреждений и аптек лекарствами для лечение ковида, гриппа и ОРВИ.

В министерстве подчеркнули, что в регионах должно быть организовано медицинское обеспечение организованных групп детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, а также сформирован график работы медицинских организаций, позволяющий предусмотреть оказание первичной специализированной медицинской помощи и проведение диспансеризации, обеспечение работы аптечных пунктов, женских консультаций, кабинетов пренатальной диагностики, молочно-раздаточных пунктов, станций переливания крови, травматологических центров.